Po stopinjah lanskega iphona x letos stopa iphone xs. Ta je na videz precej podoben iphonu x. Diagonala zaslona meri 5,8 palcev, vrača pa se tudi frufru na vrhu zaslona. Družbo mu tokrat dela nekoliko večji brat iphone xs max, ki ima diagonalo zaslona 6,5 palcev, pohvali pa se tudi z nekoliko zmogljivejšo baterijo. Oba telefona, glede dizajna torej, sledita trendom minimalnega napredka, ki smo ga vajeni v Applovih iphonih z oznako »s«, pohvalita pa se lahko s super retina OLED zaslonom, ki premore 458 pik na palec. Okoli zaslona je okvir iz nerjavečega jekla. Za zvok pa poskrbi stereo ozvočenje.

Izrazit premik so pri Applu naredili tudi na področju prostora za shranjevanje na napravah. Kupci bodo imeli na izbiro kar tri stopnje. Prva se prične pri 64 gigabajtih, nadaljuje z 256 gigabajti, najdražja različica pa bo premogla kar 512 gigabajtov prostora za shranjevanje na napravi. Telefona sta seveda odporna na vse vrste tekočin, od slane vode do sokov.

Glavne novosti novih iphonov se skrivajo v notranjosti naprav. Apple je ponosen na novi čip a12 bionic, ki je prvi 7-nanometrski čip na trgu. V njem se nahaja procesor s šestimi jedri, grafična kartica s štirimi jedri, vse skupaj pa dopolnjuje še 8-jedrni procesor za mehansko učenje. Število operacij, ki jih telefon zmore opraviti na sekundo, se je v primerjavi s prejšnjo različico skoraj podeseterilo. V praksi to pomeni hitrejše delovanje aplikacij, njihov zagon pa naj bi se pospešil za kar 30 odstotkov. Mehansko učenje bo medtem pomagalo predvsem pri zaljšanju s telefonom zajetih fotografij in nadgrajeni resničnosti.

Tudi kamera izkorišča prednosti novega čipa

Na hrbtni strani imata telefona xs in xs max dve 12-megapikslski kameri – širokokotno in teleobjektiv za boljšo povečavo. Obe imata optično stabilizacijo slike. 7-megapikslska kamera na sprednji strani pa zmore zaznati globino in posledično posneti izostritve slikanega in zameglitev ozadja. S pomočjo pametnega HDR načina kamere uspejo ustvariti še boljše fotografije z izbiro najboljših elementov v seriji zajetih fotografij. S pomočjo čipa A12 bionic pa lahko po zajeti fotografiji uporabnik nadzira tudi efekt izostritve oziroma zameglitve.

Baterija iphona xs naj bi zdržala do pol ure dlje od iphona x, večja različica iphone xs max pa celo do ure in pol na dan več. Telefona pa bosta omogočala tudi uporabo dveh sim kartic hkrati. Vse to ne bo poceni. Za iphone xs bo treba odšteti od 999 dolarjev dalje, za iphone xs max pa od 1099 dolarjev dalje. Telefona bomo v Sloveniji lahko kupili od 28. septembra naprej.