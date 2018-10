Nova naprava ima, kot smo pri velikih proizvajalcih zdaj že vajeni, dve velikosti. Pixel 3 ima diagonalo zaslona 5,5 palca, pri večji različici pixel 3 xl pa je ta 6,3 palca. Večjih razlik med napravama sicer ni, predvsem pa pade v oči, da ima xl zaslon »čez celo sprednjo stran« (kot se danes pogosto reče, čeprav to ni res), na vrhu pa ima zloglasni frufru. Ta je pri pixel 3 xl še nekoliko večji kot pri konkurenčnih telefonih, zaradi česar so se po spletu že kmalu po predstavitvi razširile številne šale. Manjša različica frufruja nima, a ima zato obrobo pri vrhu in vznožju zaslona. Tudi ta bi lahko bila manjša.

Pri podjetju so vseeno ponosni na dizajn naprave. S posebno tehniko jedkanja stekla, ki prekriva tako sprednjo kot zadnjo stran telefona, so uspeli na hrbtni strani ustvariti kombinacijo glos in mat zaključka. Prednost slednjega naj bi bila, da se nanj prstni odtisi ne prijemajo tako zelo kot na običajno steklo. Ker se tiče barve, pa je naprava dostopna v treh različicah. V črni, beli in posebni barvi, ki je precej blizu rožnati, a so ji pri Googlu dali ime »nerožnata« (not pink). Predvsem za črno različico so se medtem pojavila poročila, da je mat zaključek precej občutljiv na praske.

Zaslon je sicer OLED, ločljivost pa je 2160 x 1080 pik pri pixel 3 in 2960 x 1440 pik pri pixel 3 xl. Premore tudi stereo zvočnika, ki sta usmerjena naprej. To je še posebej koristno, ko gledate posnetke in telefon držite z obema rokama ali pa napravo odložite in po njej poslušate glasbo, a prispeva k debelini obrobe zaslona.

Izjemno pameten fotoaparat Izstopajoča lastnost Googlovih pixel telefonov je že ves čas njihova sposobnost ustvarjanja izredno lepih fotografij. Pri tem si naprave pomagajo s posebnimi algoritmi. Del teh sposobnosti lahko včasih občutijo tudi uporabniki drugih naprav z androidom, ko umetna inteligenca kakšno od fotografij obdela v oblaku in ustvari resnično izjemne stvaritve. Pixel 3 naj bi bil še korak naprej, saj naj bi šlo za najboljšo kombinacijo njihove strojne in programske opreme ter Googlove umetne inteligence. Poleg tega se pri telefonu pixel 3 umetna inteligenca skriva v sami napravi, tako da obdelava v oblaku ni več potrebna. Z zmožnostjo »top shot« naj bi se za nameček izognili neposrečenim fotografijam, ko zamižimo ob ravno napačnem trenutku. Kamera zajame več posnetkov, uporabnik pa lahko nato preveri, kateri je najbolj posrečen, in izbere tistega. Umetna inteligenca bo na napravi tudi sama predlagala, kateri posnetki so po njenem »mnenju« najboljši. Podobno strategijo telefon uporabi pri slikanju s povečavo. Algoritem vzame več zrnastih posnetkov in jih združi, izdelek pa naj bi bil posledično manj zrnat. Z napenjanjem algoritemskih mišic naj bi telefon zmogel ustvarjati tudi odlične fotografije v temi. In to brez bliskavice. Google je za predstavitev seveda izbral zgolj posrečene primerke, a je težko trditi, da niso bili odlični. Google ima odgovor tudi na kritike velikega frufruja na vrhu naprave. Telefon namreč premore kar dve sprednji kameri, ki omogočata izbiro med ozkim in širokim kadrom pri slikanju sebkov.