Tretja evropska tekma, tretji poraz. Košarkarji Olimpije so v Fibini ligi prvakov v Stožicah danes gostili nekdanjega evropskega velikana Virtus iz Bologne in prikazali porazno predstavo ter klonili z visoko razliko. V igri Ljubljančanov so se vrstile stare napake, ki jih trenerju Zoranu Martiću nikakor ne uspe odpraviti, zato lahko že govorimo, da so zašli v krizo. Glede na govorico telesa predsednika Tomaža Berločnika se zdi, da bi pri slovenskem državnem prvaku v kratkem utegnilo priti do spremembe na trenerskem mestu.

Čeprav je Olimpija na začetku letošnje sezone, sploh pa na zadnjih treh tekmah, pokazala skrb zbujajočo igro, je trener Zoran Martić pred obračunom z Virtusom poudaril, da je njegova ekipa pri organizaciji napadov dosegla napredek in da je to dobra osnova za prihajajoče obračune. Ljubljančani so danes v prvih štirih minutah še dajali upanje, da se je v njihovi igri morda kaj spremenilo, potem pa so maloštevilni gledalci v dvorani Stožice znova gledali staro zgodbo. Zmaji so iz napada v napad delovali bolj izgubljeno in se zatekali k individualnim vložkom, ki so se razpletli klavrno.

Kar neverjetno se zdi, da po celotnem pripravljalnem obdobju in skoraj mesecu dni sezone v napadalni igri Olimpije ni videti nikakršnega koncepta, zato se nasprotniki zlahka ubranijo. Še bolj kot napad pa je pri gostiteljih v oči bodla brezkrvnost in naivnost v obrambi. Virtus, ki je imel s tribun bučno podporo okoli sto navijačev, je povsem brez težav prihajal do lahkih zaključkov, ko pa mu je steklo še pri metu za tri točke, se je prednost dvigala in ob glavnem odmoru znašala že kar 19 točk.

Ko se je slaba igra Olimpije v drugem polčasu prevesila v katastrofalno, je prekipelo tudi nekaterim navijačem v Stožicah. Zaradi glasnosti gostujočih navijačev se njihovega pritoževanja večinoma sicer ni dalo razločno razbrati, a se je vmes dalo ujeti, da so pozivali k odhodu tako direktorja Romana Lisca kot trenerja Zorana Martića. Precej bolj verjetno je, da se bo moral v kratkem posloviti drugi, saj si predsednik zmajev Tomaž Berločnik ob sestavljanju ekipe gotovo ni zamišljal, da bo na parketu delovala tako klavrno.

Berločnik si je sicer današnji obračun, kot večino domačih v letošnji sezoni, ogledal v živo iz prve vrste, pogostokrat pa ob slabih potezah zmajeval z glavo. Na začetku drugega polčasa se je nekajkrat obrnil k Liscu in mu prišepnil nekaj besed, nato pa se kmalu presedel na samo in bržkone v svoji glavi že premišljeval o rošadah, ki so potrebne za dvig moštva. Po koncu tekme uradnih izjav za sedmo silo ni želel dajati, povedal je le, da bo treba zbistriti glavo.

Fibina liga prvakov, 3. krog, preostale tekme v skupini D: Bešiktaš – Strasbourg 71:78, Bayreuth – Promitheas 70:75 (Hrovat 16 za Bayreuth).

Olimpija – Virtus Bologna 61:92 (16:19, 27:46, 44:69) Fibina liga prvakov, 3. krog, skupina D. Dvorana Stožice, gledalcev 800, sodniki: Anastopoulos, Poursanidis (oba Grčija), Velikov (Bolgarija). Olimpija: Reynolds 7, Jones 6, Špan 18 (4-3), Bubnič, Lazić 6 (3-2), Šamanić 5, Lapornik, Begić 6 (2-2), Badžim, Mesiček, Sanon 4 (4-2), Radulović 9 (2-1), trener: Martić. Virtus: Punter 18 (3-1), Martin 7 (2-1), Pajola 5 (3-3), Taylor 5, Baldi Rossi 3, Cappelletti 10, Kravić 10 (3-2), Aradori 9 (2-2), Berti, M'Baye 10 (2-1), Cournooh 14 (2-2), Camara 1 (2-1), trener: Sacripanti. Prosti meti: Olimpija 15-10, Virtus 19-13. Met za dve točki: Olimpija 41-18, Virtus 39-23. Met za tri točke: Olimpija 24-5, Virtus 26-11. Skoki: Olimpija 39 (25 + 14), Virtus 39 (31 + 8). Osebne napake: Olimpija 17, Virtus 18. Igralec tekme: David Cournooh (Virtus). Semafor: 8:2 (4. minuta), 14:12 (8), 19:26 (13), 23:35 (17), 35:51 (24), 35:62 (27), 46:74 (33), 60:84 (38).