Izredno slab uvod v sezono se pri košarkarski Olimpiji nadaljuje. Ljubljančani so v 2. krogu Fibine lige prvakov gostovali pri grškem Promitheasu, ki je igral šele drugo evropsko tekmo v klubski zgodovini, in uspeli izgubiti. Zmaji so s katastrofalnimi predstavami v mednarodnih tekmovanjih v preteklih letih izgubili večino trdo prigaranega ugleda, sedaj pa ga bodo, kot kaže, še nekaj malega, kar ga je ostalo.

Uvodne minute tekme v Patrasu so razkrile, da je med Promitheasom in Olimpijo precejšnja kakovostna razlika. Občutek, da bi morali Ljubljančani proti grškemu moštvu prepričljivo slaviti, je ostal do zadnjega sodnikovega meta. A za kaj takšnega bi morali košarkarji trenerja Zorana Martića prikazati vsaj solidno predstavo. Ki pa je niso. Kljub izjemno slabi obrambi, pri kateri so bili ves čas korak počasnejši od nasprotnika in mu kot po tekočem traku dovoljevali povsem odprte mete za tri točke, ter po številnih zgrešenih poizkusih skokov v napadu so ves prvi polčas vodili, Promitheas pa jih je prvič prehitel šele sredi tretje četrtine. Moštvi sta se nato izmenjavali v vodstvu, v zaključku pa so gostitelji zmajem vztrajno ponujali zmago, česar pa kapetan Mirza Begić in soigralci niso znali izkoristiti.

V igri Olimpije namreč tako v napadu kot v obrambi znova ni bilo ne repa ne glave, igralci pa so drug za drugim tekmovali, kdo bo naredil večjo neumnost, in so na celotni tekmi izgubili kar 21 žog. Dogajanje pri gostih je ponazoril zadnji napad, v katerega so krenili z dvema točkama zaostanka. Po minuti odmora so imeli dobrih osem sekund za izdelan met, do katerega pa niso prišli. Povsem brezidejno akcijo je z nemogočim metom za tri točke prek roke nasprotnika zaključil Miha Lapornik, ki je bil neuspešen. Olimpija je tako dosegla drugi poraz v ligi prvakov, po predstavah sodeč pa gre sklepati, da je trenerju Zoranu Martiću že začelo goreti pod nogami. »Za nami je težka tekma, ki se je odločala v končnici, a dvoboja nismo zaključili tako, kot bi si želeli, in na enak način, kot smo to počeli celoten obračun. Kljub temu bi lahko bila zmaga tudi naša. Na koncu so bili odločilni izgubljene žoge in preveliko število skokov v napadu naših nasprotnikov,« je ocenil Zoran Martić.

Fibina liga prvakov, skupina D, druge tekme 2. kroga: Neptunas – Bešiktaš 78:63, Virtus Bologna – Oostende 89:60, Strasbourg – Bayreuth 67:63 (Hrovat 2 točki, Dimec ni igral), vrstni red: Virtus Bologna, Strasbourg in Promitheas po 2-0, Neptunas in Bešiktaš po 1-1, Olimpija, Bayreuth in Oostende po 0-2.