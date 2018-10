Deveta tekma, sedmi poraz. Košarkarji Olimpije nadaljujejo izjemno skromen uvod v novo sezono, ki bi morala biti po napovedih vodilnih v klubu začetek nove poti za nekdanjega evropskega velikana. A kljub večjemu finančnemu vložku in kakovostnejši ekipi se veliko (za zdaj) ni spremenilo. V 4. krogu lige ABA so Ljubljančani gostovali v Sremski Mitrovici pri Mega Bemaxu in gostiteljem zavoljo lastnih neumnosti dovolili, da nadaljujejo niz neporaženosti v letošnji sezoni jadranskega tekmovanja, ter zapravili lepo priložnost, da bi se utrdili pri vrhu lestvice.

»Imamo dovolj motivacije in energije za dobro predstavo,« je pred tekmo z Bemaxom sporočil trener Olimpije Zoran Martić in imel prav, saj so njegovi igralci v obračun krenili povsem drugače kot v sredo proti Promitheasu. Čeprav je bilo v obrambi še nekaj napak, je bila ta veliko bolj agresivna, igra v napadu pa bolj preudarna. Strelsko je izstopal Miha Lapornik, ki je do polčasa dosegel 17 točk, od tega pet trojk. Izza črte 6,75 metra so gostje v prvih 20 minutah metali vrhunsko, saj so zadeli sedem od 13 poskusov, izgubili pa le šest žog. Dobro igro so nadaljevali tudi v tretji četrtini, ko so nekajkrat prišli do prednosti 13 točk, nazadnje pa so toliko vodili v 27. minuti. A nato se je vse spremenilo. Bemax je pritisnil v obrambi, igralci Olimpije pa so se vrnili k starim navadam. V napadu ni bilo več ne duha ne sluha o kolektivni igri, žoge pa so izgubljali kot po tekočem traku (na koncu 25). Kljub številnim zgrešenim prostim metom je zmajem nekako uspelo tekmo pripeljati v podaljšek, v katerem jim je nasprotnik s številnimi napakami in zgrešenimi meti dobesedno ponujal zmago, a je zaradi povsem raztrgane igre, v kateri sta Bojan Radulović in Marvin Jones zgrešila zicerja izpod samega obroča, niso znali sprejeti.

»Bili smo v Rimu, a nismo videli papeža. To je prispodoba, s katero lahko najkrajše opišem tekmo. Zelo težak poraz za nas. Odločili sta dejstvi, da so oni imeli kar 25 skokov v napadu, mi pa toliko izgubljenih žog. Bemax je bil v drugem polčasu precej bolj agresiven, zato nam je zmanjkalo moči in energije, da zdržimo do konca,« je po porazu povedal Zoran Martić, ki bo moral ekspresno najti izboljšave v igri svojega moštva, saj se mu v nasprotnem primeru obeta zamenjava.

Potem ko so na uvodu sezone ABA košarkarji Krke pričakovano klonili proti Budućnosti in Crveni zvezdi ter ugnali Mornar, se jim jutri ponuja priložnost, da vzamejo prvi nenadejan skalp. V Novo mesto namreč prihaja Partizan, ki je resda v letošnji sezoni sestavil dobro ekipo, a ne nepremagljivo. Moštvo trenerja Nenada Čanaka je ob tem na zadnjih dveh tekmah izgubilo, saj je bil od njih v ligi ABA boljši Mornar, v evropskem pokalu pa Valencia. Beograjčani tako niso v idealnem rezultatskem obdobju, kar bi Krka ob podobno agresivni igri, kot jo je pokazala denimo na obračunu državnega prvenstva proti Olimpiji, lahko izkoristila. »Partizan je z odličnimi rezultati na začetku sezone dokazal, da je letos zelo kakovosten. Vseeno pa igramo na domačem parketu in verjamemo, da lahko ob bučni podpori naše publike presenetimo,« pravi trener Krke Simon Petrov.

Liga ABA, preostale tekme 4. kroga, jutri ob 17. uri: Krka – Partizan, ob 21. uri: C. zvezda – Igokea, nedelja ob 17. uri: Zadar – Mornar, ob 19. uri: Cibona – Cedevita, ponedeljek ob 18. uri: Budućnost – FMP.