V izborih za slovensko gazelo si že od samega začetka prizadevamo nagraditi slovenska podjetja, ki jih odlikujejo hitra rast in prilagodljivost ter dinamična podjetnost. Največkrat so to majhna družinska podjetja, ki jim je z inovativnostjo uspelo najti tržno nišo. Metodologija, ki je plod dolgoletnih izkušenj in znanja, izpostavi izvrstna podjetja, ki so šla skozi sito temeljitega pregleda sto najhitreje rastočih podjetij v vsaki od šestih regij. Podjetja, ki so prepoznana kot regijske gazele, so nam vsem lahko za zgled.

Tudi letos smo na lestvico najhitreje rastočih uvrstili podjetja, ki imajo po javno dostopnih podatkih najvišje rasti prihodkov od prodaje v petletnem obdobju. Poleg visokih indeksov rasti sta pogoja za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu in to, da podjetje v obeh indeksnih letih posluje vseh 12 mesecev.

Večina podjetij na lestvici, 420 (kar je 84 odstotkov), je bila v letu 2017 v domači lasti, 48 podjetij v tuji lasti, pri 32 podjetjih pa gre za mešani kapital. Največ podjetij se ukvarja s predelovalno dejavnostjo; takih je na lestvici 194, kar je slabih 39 odstotkov. Sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (76 podjetij), gradbeništvo (51 podjetij), promet in skladiščenje (48 podjetij) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (38 podjetij, torej manj kot desetina). Na lestvici je 21 velikih podjetij (po ZGD), 76 je srednje velikih, 242 majhnih in 161 mikropodjetij.