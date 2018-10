Ranka Ivelja: Se ne da, jebiga, je rekel Sammy

Življenje, stari, to so sami nesporazumi; noben kurac ne zastopi, kaj hočeš povedat. Kako jim boš povedal? Saj se ne da. Jebiga. Te besede izreče 38-letni Sammy, glavni lik v romanu škotskega pisatelja Jamesa Kelmana z zagonetnim naslovom Kako pozno, pozno je bilo; izvrstno ga je prevedel Andrej E. Skubic. Bivši arestant, ki se preživlja s priložnostnimi deli, se neko soboto napije in med prebujanjem iz omame, bolj po pomoti kot namenoma, mahne policista. Posledice so strašne.