V vasi so bili italijanski vojaki, ki pa se jih ni bilo posebej bati, je pripovedoval. Drugače pa je bilo z domačimi. Pri teh je bil strah na mestu. Ampak po vojni so mnoge kar pometali v brezna. Med temi je bil tudi fant dedkove hčere, ki je bil v domobranski postojanki, v resnici pa partizanski obveščevalec. Preden je to uspel dokazati, je bilo po njem. V dedkovem glasu sem razbral sočutje do vseh tako pokončanih, čeprav je bila v tistem okolju njegova družina edina »rdeča«.

Te zgodbe sem poslušal še v času, ko se o povojnih pobojih ni javno govorilo. Bil sem manj r