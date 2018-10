Ana Kučan: kamp s konceptom

Od letošnjega poletja sem se poslovila na plaži kampa Pineta v Fažani. Prebudili so se spomini na davno minula počitnikovanja na morju. Spomini na šotore, vonj po alepskem boru, na to, kako nas je mama poslala nabirat borove iglice, da smo spali na mehkem, in na to, kako je teta Stanka vpila, ko je v svojem lepem natikaču našla škorpijona. Resda je bil majhen, a od takrat naprej smo na kampiranju nosili samo še japonke.