Mislim svoje mesto: Zdrav duh v zdravem telesu

Ljubljana je eno izmed mest, ki se ponašajo z razgibano dejavnostjo na področju rekreativnega športa. Tudi sam se najraje športno udejstvujem najbližje svojem domu, v mojem primeru je to Športno društvo Trnovo. In to naše društvo je prav te dni praznovalo kar 110. obletnico svojih začetkov. Slavna sokolska preteklost je preživela do danes.