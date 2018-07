Rižote so res čudovite in možnosti za pripravo odličnih poletnih rižot je res neskončno. Ko znaš enkrat pripravite osnovno belo rižoto, potem ste pravi mojster rižot. Kajti nato v rižoto le še dodajate sestavine, ki jih imate takrat na voljo. Nekaj odličnih rižot je že v #SitFitSi zbirki in tele morate čim prej pripravit:

- kremna paradižnikova rižota s pečeno zelenjavo,

- kremna rižota z rdečo peso,

- rižota s korenčkom in jajčevcem,

- ješprenjčkova “rižota” s šparglji, grahom in meto,

- rižota z rumeno bučo in gobami.

Kako pripraviti osnovno belo rižoto? - uporabite pravo vrsto riža: uporabite riž za rižote, Arborio je prava izbira, - za osnovo na olju prepražite čebulo: uporabite mlado čebulo/šalotko/čebulo …, - na zmehčani, a ne obarvani ali zažgani čebuli, prepražite riž: riž naj se napije olja in čebule in zadiši po lešnikih po želji uporabite vino: glede na izbiro zelenjave naj bo vino belo ali rdeče, - riž skuhajte postopoma: rižu postopoma dodajajte tekočino, najprej eno zajemalko in ko riž popije vso tekočino, še eno zajemalko, vse dokler se riž ne skuha, - dodajte zelenjavo po izbiri in glede na sezono: zelenjavo narežite na koščke, jo sesekljajte, naribajte in umešajte v rižoto: glede na trdoto zelenjave jo umešajte prej ali kasneje rižoto po želji naredite kremasto z maslom ali parmezanom, - rižoto po potrebi osvežite z limoninim sokom, - rižoto odišavite s svežimi dišavnicami: skombinirajte jih z izbrano zelenjavo, - rižota naj ne bo presuha in tudi ne pretekoča: mora biti kremasta, da spolzi z žlice, če žlico rižote nagnete, - rižoto postrezite takoj: če rižota stoji, riž popije vso tekočino in rižota postane presuha.

Nekaj ključnih informacij tudi za pripravo bučkine rižote: - namesto šalotke lahko uporabite čebulo ali por. - bučki lahko narežete tudi na kockice in umešate v rižoto malo preden je riž skuhan. - namesto svežih paradižnikov lahko v rižoto čisto na koncu umešate sveže češnjeve paradižnike ali pa paradižnike v celoti izpustite. - namesto masla uporabite olje. - tudi parmezan lahko v celoti izpustite, če želite vegansko jed. Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!