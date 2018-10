Vozilo so našli na parkirišču v carigrajski četrti Sultangazi. Turški preiskovalci so preiskavo izvedli v ponedeljek skupaj s savdskimi kolegi. V avtomobilu so našli računalnik in dokumente, ki naj bi pripadali Hašokdžiju. Preiskava vozila se bo nadaljevala v sredo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nekateri mediji so danes poročali, da naj bi dele Hasokdžijevega trupla našli v vodnjaku na vrtu rezidence savdskega konzula, vendar te informacije niso potrjene.

Hašokdži je izginil 2. oktobra na savdskem konzulatu v Carigradu in kasneje se je izkazalo, da je bil tam ubit. Riad je po velikem mednarodnem pritisku to priznal šele tri tedne kasneje, pa še to posredno, da naj bi se to zgodilo v »odpadniški operaciji«.