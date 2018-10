Do savdskih oblasti kritični novinar Hašokdži je 2. oktobra vstopil v savdski konzulat v Istanbulu, kjer je želel urediti dokumente za svojo poroko, od tam pa se ni nikoli več vrnil.

Rijad je v zvezi z njegovo smrtjo doslej podajal različne izjave, zaradi česar se je znašel pod mednarodnim pritiskom, naj dogajanje 2. oktobra vendarle pojasni. Da je Hašokdži mrtev, so v Rijadu prvič priznali šele v petek, pri tem pa dodali, da je umrl v pretepu.

Ankara na drugi strani že dalj časa trdi, da so savdskega novinarja na konzulatu umorili savdski agentje, in pravi, da ima za te trditve tudi dokaze. Turčija bo po besedah predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v torek predstavila »golo resnico« o Hašokdžijevi smrti.

Vodja savdske diplomacije je v nedeljo za ameriško televizijo Fox News dejal, da bo njegova vlada kaznovala krivce za Hašokdžijev umor. Pri tem je zanikal, da bi savdski prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman, vedel oz. naročil novinarjev umor.

Riad ne ve kje je truplo

»Odločeni smo priti do dejstev in kaznovati tiste, ki so odgovorni za umor,« je dejal Džubeir. »Posamezniki, ki so to storili, so to storili izven svojih pristojnosti. Očitno je prišlo do grozne napake in kar je zapletlo to napako so bili poskusi, da se jo zakrije. To je nesprejemljivo v vsakršni vladi,« je dodal.

»Niti višje vodstvo naše obveščevalne službe ni vedelo za to,« je v zvezi s smrtjo Hašokdžija še povedal Džubeir in dogajanje 2. oktobra označil za malopridno operacijo. Ponovil je, da Rijad ne ve, kje je Hašokdžijevo truplo, povzema britanski BBC.

Savdske oblasti so po lastnih navedbah v zvezi s Hašokdžijevo smrtjo aretirale 18 ljudi, odstavile dva prestolonaslednikova sodelavca in oblikovale komisijo pod vodstvom Mohameda bin Salmana, ki bo reformirala obveščevalno agencijo.

Prestolonaslednik in kralj sta v telefonskem klicu v nedeljo izrazila sožalje Hašodžijevemu sinu Salahu, je poročala savdska tiskovna agencija. Salah Hašokdži živi v Savdski Arabiji. Po poročanju časnika Wall Street Jorunala so mu savdske oblasti prepovedale oditi iz države oz. obiskati očeta, ki je živel v prostovoljnem izgnanstvu v ZDA.

Hašokdžijevi zaročenki Hatice Cengiz, ki je ob novinarjevem izginotju sprožila preplah, potem ko ga je več ur čakala pred konzulatom, so medtem v Turčiji dodelili 24-urno policijsko zaščito.