Grofica, ki ji naziv ni bil mar

Pred dnevi so se svojci in prijatelji v Ljubljani poslovili od grofice Livije Barbo Reden, zadnje potomke znamenitega barona in inovatorja Antona Codellija, po katerem (Kodeljevo) se imenujejo del Ljubljane, park, grad in športna dvorana. Več kot četrt stoletja se je neuspešno borila za vrnitev premoženja, ki so ga njenemu dedku leta 1945 zaplenili. Ministrstvo za kulturo je nedavno sicer izdalo odločbo o priznanju odškodnine za grajsko pristavo, vendar Rednova tega zgodovinskega trenutka ni dočakala.