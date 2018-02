Na ministrstvu za okolje in prostor predlagajo, da se dedičem graščaka Antonia Codellija izplača odškodnina v obliki obveznic Slovenskega državnega holdinga za podržavljeni park in druga zemljišča ob graščini Kodeljevo. Ne gre sicer za čisto dokončno odločitev, vendar je kljub temu ta zelo pomembna, saj v tem postopku do zdaj denacionalizacijski upravičenci niso bili uspešni.

Nazadnje so hladen tuš doživeli ravno na okoljskem ministrstvu, kjer so jim oktobra 2016 zavrnili zahtevek za vrnitev parka in drugih zemljišč. Sledila je njihova tožba na upravnem sodišču, ki j