Ko sem se srečevala z njimi, mi je bilo vedno težko. Poslušala sem njihove zgodbe, v glavnem tragične. Najtežje je bilo, ko sem imela opravka s prvim dednim redom, torej s sinovi, hčerami in z vnuki, ki so v letih od 1945 do 1948 z bivšimi lastniki doživljali tiste težke čase. Šlo je za prisilne izselitve ljudi, ki so do takrat živeli v udobju in si nekaj ustvarili, potem so jim čez noč vse odvzeli in jih pregnali. Postali so tako rekoč berači.

