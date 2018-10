Iz obalnih območij so oblasti pred orkanom, ki je iz najvišje pete kategorije do prihoda na obalo oslabel v orkan tretje kategorije, evakuirale okoli 5000 ljudi. Večina se je odločila orkan preživeti doma, čeprav je Mazatlan poln priseljencev iz ZDA in Kanade, ki so se odločili svojo starost preživeti v cenejši Mehiki.

Meteorologi ocenjujejo, da bo orkan prinesel do 30 centimetrov dežja na kvadratni meter, ponekod celo do 45 centimetrov, kar bo sprožilo zemeljske plazove in povzročilo poplave predvsem v zveznih državah Jalisco, Nayarit in Sinaloa.

Bolj proti jugu je tropska nevihta Vicente Mehiko še naprej zalivala z dežjem in povzročala poplave ter zemeljske plazove. Zvezne oblasti so sporočile, da je Vicente doslej zahteval 11 življenj.