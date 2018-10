Na severozahodnem območju Floride so potrdili štiri smrtne žrtve, v Georgii pa je umrla 11-letna deklica. V Severni Karolini je umrl moški, ko je na njegov avto padlo drevo, je na Twitterju potrdil guverner Severne Karoline Roy Cooper. Agencija Reuters medtem poroča o sedmih smrtnih žrtvah.

Orkan s hitrostjo vetrov do 250 kilometrov na uro je najhujše razdejanje povzročil na severozahodni obali Floride, kjer je zravnal z zemljo številne hiše, ruval drevesa in podiral električne daljnovode.

Na tisoče vojakov in reševalcev v tem delu Floride sodeluje pri reševanju ljudi, čiščenju ulic, ki so polne razbitin in dreves. Ponovno skušajo tudi vzpostaviti oskrbo z električno energijo, brez katere je ostalo 1,3 milijona odjemalcev v šestih zveznih državah.

Oblasti so izdale ukaz za evakuacijo 370.000 ljudi, vendar ga številni niso upoštevali, zato se bojijo, da bo število žrtev naraslo. Ekipe obalne straže so na Floridi rešile 40 ljudi in priskočile na pomoč 232 osebam, poroča televizijska mreža CNN.

Orkan Michael je medtem oslabel v tropsko nevihto z vetrovi do 80 kilometrov na uro in se premaknil proti severovzhodu. Prečkal je Georgio in Severno Karolino, meteorologi pa predvidevajo, da bo zalil še Virginijo, nato pa zapustil kopno in se vrnil nad Atlantik.