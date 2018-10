Ob splošnem mednarodnem dvomu o sobotnem zatrjevanju Riada, da je savdski novinar Džamal Hašokdži, od lani živeč v eksilu v ZDA, po nesreči umrl v prerivanju z njihovimi agenti v carigrajskem konzulatu, je danes zaokrožila še nova inačica dogajanja. Po njej je že takoj po Hašokdžijevem izginotju razkrita petnajsterica Savdijcev, ki je tik pred njegovim drugim obiskom tamkajšnjega diplomatskega predstavništva z vladnimi letali dopotovala v Carigrad, poskušala za režim neprijetnega kritika prepričati, da se vrne v domovino. Kot navaja Reuters, ki se sklicuje na savdske vire, je šlo za del širše akcije savdske obveščevalne službe, da s privedbami domov utiša disidente, ki na tujem postavljajo pod vprašaj ravnanja prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. To naj bi počeli s prepričevanjem, a tudi ugrabitvami, kar naj bi dali vedeti tudi Hašokdžiju.

Po zadnji inačici naj bi Hašokdži zavrnil prostovoljno vrnitev v Savdsko Arabijo, zagrozil, da bo o njegovem zadrževanju obveščen turški predsednik Recep Tayyip Erdogan , če v eni uri ne pride iz konzulata, ter se uprl, ko so ga skušali uspavati, pri čemer je bil zadušen. Njegovo truplo so nato zavili v preprogo in odpeljali s konzularnim vozilom ter predali neidentificiranemu lokalnemu sodelavcu, ki se ga je znebil. Turške oblasti domnevajo, da je to storil v Beograjskem gozdu, okoli 30 kilometrov severno od Carigrada, preiskujejo pa tudi 90 kilometrov oddaljeno lokacijo pri Yalovi na vzhodni strani Marmornega morja.

Sankcij (še) ne bo

Ameriški predsednik Donald Trump je najprej označil savdsko priznanje za verodostojno, kasneje pa vendarle o njem podvomil in zahteval večjo transparentnost. Mnogo ostrejši so bili kongresniki obeh strank, tudi s pozivi, da bi morali proti Savdski Arabiji sprejeti sankcije v okviru internacionaliziranega zakona Magnitski, ob sprejemu osredotočenega na sankcioniranje ruskih kršitev človekovih pravic po sumljivi smrti do režima kritičnega odvetnika Sergeja Magnitskega. Turčija je odločena, da zadevi pride do dna, popolno preglednost pa so od Savdske Arabije zahtevale tudi Nemčija, Francija in Velika Britanija, iz katerih bin Salman pričakuje največjo udeležbo podjetij na njegovi gospodarski konferenci, poimenovani Puščavski Davos, s katerimi želi pridobiti podporo za svoje velikopotezne razvojne načrte. Osip pred Hašokdžijevim izginotjem napovedanih udeležencev je bil že pred dnevi znaten, zelo za lase privlečena savdska razlaga njegove smrti, podprta sicer z aretacijo petnajsterice omenjenih agentov in še treh njim nadrejenih, pa ga še krepi.