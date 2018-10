Upravno sodišče je volilni komisiji naložilo, da opredeli, v čem konkretno obstajajo formalne pomanjkljivosti v imenu liste kandidatov, kako jih predlagatelja Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja lahko odpravita in da od predlagateljev zahteva, da v roku treh dni te pomanjkljivosti odpravita. Občinska volilna komisija mora nato po navodilu upravnega sodišča po izteku tridnevnega roka še pravočasno odločiti o potrditvi oz. zavrnitvi skupne liste kandidatov, tako da bo spoštovan rok iz 59. člena zakona o volitvah v DZ, ki se uporablja tudi za potrjevanje kandidatur v zvezi s lokalnimi volitvami, je sodišče še zapisalo v odločitvi, ki so jo danes objavili tudi na spletnih straneh sodišča.

Sodbo lahko preberete na tej povezavi.

Upravno sodišče je do te odločitve prišlo zaradi drugačne interpretacije zakonskega pravila o določanju imena za skupno listo kandidatov za primer, ko listo vložita skupaj dve ali več političnih strank, ter zaradi drugačne uporabe zakonskega določila, ki nalaga občinskim volilnim komisijam obveznost, da dajo predlagateljem možnost, da v roku treh dni odpravijo formalne pomanjkljivosti liste kandidatov, kot je obravnavane zakonske določbe interpretirala in uporabila občinska volilna komisija v Kranju v tem konkretnem primeru.