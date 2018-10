Trilarjeva zapuščina brez ene same večje naložbe v pridobitve, ki jih v Kranju potrebujejo, tudi drugim kandidatom pušča nekaj prostora: Zoranu Stevanoviću, ki je na hitro zamrznil svoje članstvo v Slovenski nacionalni stranki in poskuša kot veliki nasprotnik sedanjega župana mešati karte v igri, v kateri tri desne stranke (SDS, NSi, SLS) dokaj sramežljivo podpirajo javnosti neznanega političnega novinca Iva Bajca. Edina ženska kandidatka Barbara Gunčar ter kandidata SMC Primož Terplan in LMŠ Robert Nograšek ne sodijo med favorite. Kranj kljub obljubam dosedanjega župana razvojno zaostaja, kar potrjuje tudi dejstvo, da se večina ambicioznih mladih poskuša uveljaviti v Ljubljani. Zato je po tej plati vrnitev Rakovca, nekoč prvega človeka Zavarovalnice Triglav, v Kranj novost v okolju, ki si želi nekdanjega slovesa industrijskega, športnega, kulturnega mesta, pa je tudi po zaslugi dosedanjih županov postal le provinca, ki caplja za Celjem, Koprom in še kakšnim primerljivim slovenskim mestom.

Drugi kandidati: Robert Nograšek – s podporo LMŠ Barbara Gunčar – Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost Primož Terplan – SMC Bogomir Šubelj - SNS