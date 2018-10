Občinska komisija je bila po naših preverjenih podatkih pri sklepih soglasna, sestavljajo jo trije pravniki, vodi pa odvetnik Aljoša Ravnikar, ki pravi: »O sklepih vam ne morem dati konkretnih informacij, jih pa že vročamo tistim strankam in listam, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti.« Kandidaturo Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja sta podprli stranka Več za Kranj (ki jo vodi prav Trilar) in Stranka Alenke Bratušek (SAB), ne pa tudi volilci, čeprav nam je kranjski župan Trilar v četrtek zatrdil, da imajo dovolj podpisov za podporo kandidatu Iztoku Puriču. Lis