Tiskovna predstavnica ministrstva za notranje zadeve unsko-sanskega kantona Snežana Galić je potrdila, da sta obe skupini migrantov pod nadzorom policije BiH.

Policisti so v ponedeljek približno 200 migrantov ustavili pred mejnim prehodom Maljevac. Nameravali so vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti Zahodu, a so se po pogajanjih s policisti BiH vrnili v migrantski center Trnovo v Veliki Kladuši. Danes pa se je približno 50 migrantov znova peš napotilo proti Maljevcu.

Nekaj manj kot 90 migrantov, med katerimi so bile tudi družine z otroki, pa se je v ponedeljek napotilo iz hotela Sedra v Cazinu proti drugemu mejnemu prehodu s Hrvaško na tem območju, prehodu Izačić.

Lokalni prebivalci migrante oskrbeli s hrano in oblačili Tudi to skupino so policisti ustavili nekaj sto metrov pred mejo s Hrvaško, večina migrantov pa se je odločila, da bodo kar na prostem prenočili blizu mejnega prehoda. Obenem so s svojimi telesi blokirali tamkajšnjo cesto, je poročala regionalna televizija N1. Kot so dodali, so lokalni prebivalci prejšnjo noč migrante oskrbeli s hrano in oblačili. Hrvaško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da se med migranti na območju BiH in Srbije širijo lažne informacije, da bo Hrvaška dovolila vstop migrantom na svoje ozemlje in prehod proti državam zahodne Evrope. Na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva so poudarili, da bodo hrvaški policisti še naprej izvajali nacionalno in evropsko zakonodajo ter da ne bodo dovolili nezakonitih prestopov hrvaške meje, ki je tudi zunanja meja EU.