Vozilo francoske policije so videli v petek, kako je odpeljalo v Italijo, da bi tam odložili migrante, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vstop na italijansko ozemlje brez dovoljenja italijanske policije je bil napaka. Policija ni imela pravice vstopiti na italijansko ozemlje,« je v opravičilo dejala predstojnica departmaja Hautes-Alpes na meji z Italijo Cecile Bigot-Dekeyzer. Salvini se je odzval na družbenih omrežjih in zapisal, da dejstvo, da so francoski policisti v italijanskem gozdu pustili migrante, ne more biti ne napaka in ne incident. »Kar se je zgodilo v Calviereju, je nezaslišan prestopek proti naši državi« je dejal.

Salvini: Ne bomo sprejeli opravičila

»Ali Pariz, ki trdi, da je civiliziran, meni, da je običajno, da se ljudi odvrže v gozdovih?... Tukaj gre za mednarodno sramoto in gospod Macron se ne more pretvarjati, da ne ve. Ne bomo sprejeli nobenega opravičila,« je še zapisal Salvini. Vir blizu francoskega predsednika Emmanuela Macrona je poskušal zmanjšati pomen Salvinijevih kritik in je dejal, da državi upravljata s skupno mejo in da se na obeh straneh občasno dogajajo manjši, obžalovanja vredni incidenti.

Odnosi med Rimom in Parizom so se v zadnjih mesecih zaostrili. Populistična italijanska vlada obtožuje Francijo in druge, da z Italijo ne želijo deliti bremena, ki ga predstavlja 700.000 migrantov in prosilcev za azil, ki so prek Sredozemskega morja od leta 2013 prišli v Italijo.

Poleg tega je francoska policija marca sprožila ogorčenje, ko je preverjala identiteto na italijanski železniški postaji Bardonecchia. Italijansko zunanje ministrstvo je v znak protesta na pogovor poklicalo francoskega veleposlanika. Macron pa je junija kritiziral Salvinija, ker je zaprl italijanska pristanišča za ladjo Aquarius, ki je na morju reševala migrante, zaradi česar so znova poklicali veleposlanika na pogovor.