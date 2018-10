Tudi v Winnipegu so bili bližje zmagi gostje, ki so vodili z 2:0, 3:1 in v zadnjem delu tudi s 4:3. Bryan Little je Kanadčanom šele minuto in 40 sekund pred koncem priigral podaljšek, drugo točko pa Jacob Trouba v tretji minuti dodatnega dela igre, ki je zadel za prvo, a odločilno rezultatsko prednost Winnipega. V dresu St. Louisa je z golom in dvema podajama izstopal Ryan O'Reilly.

V Philadelphii je tekmo z golom in podajo odločil Gabriel Landeskog, ki je v uvodu zadnje tretjine zadel za vodstvo s 3:0, kar je bilo za gostitelje neulovljivo. Dvakrat je zadel Mikko Rantanen, ki je dosegel prvi in zadnji gol na tekmi.

V Detroitu so gostitelji upali a uspešnejši razplet do zadnje minute, ko je Jordan Martinook 40 sekund pred koncem z igralcem manj na ledu dosegel tretji gol za Carolino in odločil tekmo.

Vancouver pa ni uspel ustaviti Rusa Alekseja Ovečkina v dresu Washingtona. Ta je dosegel dva gola in dve podaji. Odločilen je bil gol za 4:2 v zadnjem delu in podaja T.J. Oshieju 1:44 minute pred koncem za odločilnih 5:2.

Los Angeles, za katerega igra edini Slovenec v ligi Anže Kopitar, naslednja tekma čaka v noči na sredo v Dallasu.