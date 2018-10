Panterji so na tekmi zapravili vodstvo treh zadetkov, ki so si ga priigrali v prvi tretjini (4:1). Nicklas Backstrom je za domačine minuto in 25 sekund pred koncem rednega dela v igri z igralcem več izsilil podaljšek z zadetkom za 5:5. Pri izvajanju kazenskih strelov pa je nato tekmo za goste odločil Jonathan Huberdeau. Vratar Panterjev Michael Hutchinson pa je ubranil dva poskusa domačih.

Nashville Predators so v gosteh s 5:3 premagali Calgary Flames, a ob tem izgubili prvega vratarja Pekka Rinneja, ki se je poškodoval ob trku z domačim napadalcem Kevinom Fialo, ravno v trenutku, ko je ta ob začetku zadnje tretjine zadel za izenačenje na 3:3.

Junak Minnesote vratar Dubnyk Rinne je sprva ostal na ledu, a ga je kmalu zamenjal Juuse Saros, ki je do konca tekme ubranil vseh devet strelov. Za zmago Predatorjev pa je ključen zadetek, ki je prevesil potek tekme, približno sedem minut pred koncem tekme dosegel Zac Rinaldo, Filip Forsberg pa je postavil končni izid pol minute pred koncem z golom v nebranjen gol. Tudi moštvo Dallas Stars je v petek doma izgubilo, s 3:1 so bili boljši hokejisti Minnesota Wild. Junak tekme je bil vratar Devan Dubnyk, ki je ubranil 33 od 34 strelov gostov, le na začetku tretje tretjine ga je premagal Jason Spezza, ki je domače povedel v vodstvo z 1:0. A zatem so na sceno stopili gostje. Najprej je za izenačenje zadel Mathew Dumba, potem pa sta svoje prispevala še Ryan Suter in z zadetkom v prazen gol še Zach Parise. Slovenski hokejist Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v noči na soboto počivali. Na led se vračajo danes zvečer, ko bodo Kralji doma pričakali Buffalo Sabres.