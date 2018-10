Nekdanja sodnica Laura Cox, ki je vodila preiskavo o nadlegovanju v parlamentu, pravi, da je vedenje nekaterih poslancev naravnost odvratno. Kar je vsekakor res. Vse preveč jih je med njimi, ki mislijo, da so najmanj mali bogovi, ki si lahko privoščijo vse, posebno ko gre za mlade uslužbenke parlamenta. Te prevladujejo, saj jih je več tisoč. Veliko jih dela v uradih poslancev, ki jih je v Britaniji veliko: 650.

Od nadiranja do vabljenja v hotel

Kaj to pomeni? Vse od nadiranja, začinjenega s psovkami, in strašenja z odpuščanjem do vulgarnega opisovanja, grabljenja in otipavanja različnih delov ženskega telesa, posebno prsi in zadnjic. Nekateri poslanci, posebno kadar v kakšnem od številnih parlamentarnih lokalov popijejo preveč, jih poskušajo na vsak način poljubiti, drugi jih vabijo v hotele in drugam.

Sodnica Coxova pa ni imenovala nobenega. Ko je razlagala ugotovitve komisije, ki je preučila pritožbe in obtožbe na stotine uslužbenk in kar nekaj uslužbencev, je dejala, da se bodo v poročilu prepoznali mnogi poslanci. Zlasti tisti, ki jih razglaša za »serijske prestopnike«. Še več je poslancev, ki se norčujejo iz podrejenih žensk z domnevnimi šalami o videzu, oblačilih in anatomskih posebnostih. Pogosto kar pred njimi. Vrsta poslank pravi, da bi morali za odpravo nesprejemljive »kulture ustrahovanja« in spolnega nadlegovanja osebja, pa tudi poniževanja, pogosto javnega, najprej odstaviti vse člane vodstva poslanske zbornice, vključno z njenim predsednikom Johnom Bercowom, ki ga je del osebja lani obtožil ustrahovanja. Ena od poslank mu je to dejala v obraz med zasedanjem v poslanski zbornici. Poseben problem je to, da do zdaj obtožb in pritožb osebja parlamentu niso jemali resno. Tako je vedno, ko gre za tako imenovano kulturo, torej za nekaj institucionaliziranega oziroma samoumevnega.