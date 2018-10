Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je dejal, da se je tokratni vrh končal v precej boljšem vzdušju kot neformalni vrh v Salzburgu in da so danes bliže končnemu dogovoru. Ta vtis je bolj čustven kot razumen, a tudi čustva so v politiki pomembna, je dejal.

A na potezi je Britanija, je izpostavilo več voditeljev, na primer francoski predsednik Emmanuel Macron. »Ključen element je britanski politični kompromis,« je dejal. Podobno je poudaril tudi slovenski premier Marjan Šarec - da je na potezi Britanija, ki bi v primeru brexita brez ločitvenega sporazuma tudi največ izgubila.

Bistveno vprašanje zdaj je, kateri scenarij bo britanska premierka Theresa May uspela spraviti skozi parlament, je izpostavil Šarec. »Ni glavno vprašanje odnos med EU in Veliko Britanijo, ampak je glavno torišče spora v britanskem parlamentu,« je pojasnil. »Bolj kot kdaj koli je žogica na britanski strani,« je izpostavil tudi belgijski premier Charles Michel.