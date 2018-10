Vsak se je verjetno že vprašal, kje in kako končajo odpadki, ki jih vsaj Evropejci vedno bolj vestno ločujemo, košev za smeti pa je včasih toliko, da je zbeganost, kam naj odvržemo kateri odpadek, skoraj neizogibna. Britancem odgovor, ki so ga te dni dobili od Guardiana, ni bil niti malo všeč. Kot so razkrili v časopisu, obstaja utemeljen sum, da veliko plastičnih odpadkov, ki bi morali biti reciklirani, konča v rekah in oceanih, britanska reciklažna industrija pa je postala predmet preiskave zaradi prevare in korupcije.

Kot se je izkazalo, pa nekateri izvozniki izvoz smeti razumejo precej drugače, kot bi ga morali. Okoljska agencija, ki je v zadnjih treh mesecih že prepovedala izvajanje dejavnosti šestim britanskim izvoznikom, je, kot piše Guardian, sestavila skupino preiskovalcev, med katerimi so tudi trije upokojeni policisti, ta pa bo raziskala obtožbe, da kriminalne organizacije in družbe na različne načine zlorabljajo sistem recikliranja. Izvozniki naj bi si tako izmislili na desettisoče ton plastičnih smeti, ki naj bi jih izvozili, čeprav se to ni zgodilo. Nekateri smeti niso reciklirali, ampak so jih odvrgli v reke in oceane, veliko plastičnih odpadkov pa naj bi prek Nizozemske nezakonito izvozili tudi na Daljni vzhod, medtem ko država kljub večkratnim kršitvam določenih podjetij tem še vedno dovoljuje tudi izvoz kontaminiranih odpadkov.

Nihče ne preverja, kje končajo smeti

Po podatkih izvoznikov in carinikov, ki jih je analiziral Guardian, so izvozniki iz Velike Britanije »izvozili« 35.135 ton več plastičnih odpadkov, kot so jih registrirali cariniki, kar bi lahko pomenilo, da so si teh 35.000 ton izvoženih odpadkov preprosto izmislili. To so lahko storili zato, ker se država zanaša na to, da bodo izvozniki sami vodili evidenco, koliko plastičnih odpadkov izvozijo. In ker več odpadkov pomeni več denarja, sistem pa omogoča zelo lahko prevaro, do te potem tudi prihaja.

»V zadnjih nekaj mesecih so številke carinikov, ko gre za plastične odpadke, nižje, kot so številke, ki jih okoljski agenciji pošiljajo izvozniki, kar kaže na to, da nekateri pod pretvezo, da v tujino pošiljajo plastiko, tja pošiljajo druge stvari, to pa počnejo po ceni, ki je določena za plastične odpadke. To je od 60 do 70 funtov na tono, kar pa k temu, da se podajo v izvozništvo, spodbuja vse vrste ljudi,« je za Guardian povedal vir, ki je seznanjen z raziskavo. Drugi so opozorili tudi, da zaposleni iz okoljske agencije sploh še nikoli niso obiskali držav oziroma lokacij, kjer bi morale končati smeti.