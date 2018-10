»Strahovi glede britanskega izstopa iz EU brez dogovora se krepijo. Upamo, da si bodo Velika Britanija in vlade članic preostalih 27 članic EU še naprej po najboljših močeh prizadevale za dosego kompromisnega dogovora in da se bodo za vsako ceno izognile brexitu brez dogovora,« je bil v sporočilu za javnost jasen Toyoda, ki nastopa tudi kot predsednik združenja japonskih avtomobilskih proizvajalcev.

Na Otoku imajo svoje proizvodne obrate tako Toyota kot tudi Nissan in Honda, njihove tovarne pa so tesno vpete v logistične in dobavne verige v EU. Odsotnost dogovora o prihodnjih gospodarskih odnosih med Veliko Britanijo in EU, ki bi zagotavljal nadaljevanje čim bolj neoviranega toka blaga, bi imela zato po Toyodinih besedah uničujoče posledice za avtomobilski sektor. Prišlo bi namreč do ukinjanja proizvodnje, padca prodaje in tudi rasti cen avtomobilov zaradi dviga proizvodnih in transportnih stroškov. Toyoda je pojasnil, da japonski proizvajalci avtomobilov v EU skupno zaposlujejo okoli 170.000 delavcev, za normalno delovanje pa potrebujejo »nespremenjeno poslovno okolje med Veliko Britanijo in unijo«.

Vse vpletene je zato pozval k prožnosti v pogovorih, tudi ko gre za dogovor o čim bolj gospodarstvu prijaznem prehodnem obdobju med izstopom marca prihodnje leto in začetkom veljave sporazuma o novih odnosih med Veliko Britanijo in sedemindvajseterico.

Voditelji članic EU v minulih dveh dneh v Bruslju sicer niso dosegli nikakršnega napredka glede brexita, na mizi pa je manj kot pol leta pred datumom izstopa le zamisel o podaljšanjem prehodnem obdobju po izstopu. Najtrši oreh je vprašanje meje na irskem otoku med Republiko Irsko in Severno Irsko, ki posega tudi v vprašanje celovitosti Združenega kraljestva, velika težava pa je tudi notranja politična razklanost britanske politike glede tega vprašanja.