Ana Kučan: glasovi velemesta

S kolegico Lili sva sedeli na kavi – kje drugje kot na dvorišču Muzejske četrti – da v miru povzameva moje semestrsko gostovanje na Dunaju. Na štiridelni delavnici smo se ukvarjali s spominom in občutji, ki jih v nas zbujajo opisi krajev in kraji sami. V risbe smo prevajali pripovedi, prostore in vzdušje, ki v njih vlada. Za uvod so študentje prebrali dve knjigi, obe govorita o mestih, vsaka na svoj način precej, pravzaprav največ tudi o Dunaju. Govorita o gradnji in snovanju, o rušenju in uničevanju, o tem, kako so z mesti prepletene naše usode, kako nas oblikujejo, medtem ko mi oblikujemo njih.