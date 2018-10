»Turčija bo razkrila karkoli se je zgodilo. Nihče ne bi smel nikoli dvomiti o tem,« je dejal tiskovni predstavnik turške vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) Omer Celik. Dodal je, da je to njen »dolg časti«. »Nikogar ne obtožujemo vnaprej, vendar ne bomo sprejeli, da karkoli ostane prikrito,« je še povedal.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in savdski kralj Salman sta se v petek zvečer v telefonskem pogovoru dogovorila za nadaljnje sodelovanje pri preiskavi smrti Hašokdžija, pa je sporočil neimenovan vir blizu turškega predsednika.

Erdogan in Salman sta si v pogovoru, ki je potekal kmalu zatem, ko je Rijad priznal smrt Hašokdžija na svojem konzulatu v Istanbulu, izmenjala tudi informacije o preiskavah svojih držav.

Hašokdžija, ki je za Washington Post kritično pisal o Savdski Arabiji in savdskem prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, so nazadnje videli živega 2. oktobra, ko je vstopil v savdski konzulat v Istanbulu. Preiskava turške policije je odkrila, da so ga zasliševali, mučili, ubili in na koncu razkosali.

Savdska Arabija je prvotno vztrajala, da je novinar varno zapustil konzulat, danes pa je prek državnih medijev priznala, da je Hašokdži mrtev. Državno tožilstvo trdi, da je Hašodži v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu umrl med pretepom. Na tožilstvu so dodali, da so v okviru preiskave, ki še traja, prijeli 18 oseb.

Savdski kralj Salman pa je odpustil vodjo obveščevalne službe Ahmeda al Asirija in medijskega svetovalca Sauda al Kahtanija, oba tesna sodelavca njegovega sina bin Salmana. Ukazal je tudi ustanovitev posebnega ministrskega odbora pod prestolonaslednikovim vodstvom za prestrukturiranje obveščevalne agencije in bolj jasno opredelitev njenih pristojnosti.