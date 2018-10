V zadevo se je kot kaže vpletel savdski kralj Salman, ki je odpustil vodjo obveščevalne službe Ahmeda al Asirija in medijskega svetovalca Sauda al Kahtanija, oba tesna sodelavca kraljevega sina kronskega princa Mohameda bin Salmana. Poleg tega naj bi med preiskavo Hašodžijeve smrti v Savdski Arabiji aretirali 18 oseb.

Savdski kralj je prav tako ukazal ustanovitev posebnega ministrskega odbora pod prestolonaslednikovim vodstvom za prestrukturiranje obveščevalne agencije in bolj jasno opredelitev njenih pristojnosti.

Hašodžija, ki je za Washington Post kritično pisal o Savdski Arabiji in Mohamedu bin Salmanu, so nazadnje videli živega 2. oktobra, ko je vstopil v konzulat. Preiskava turške policije je odkrila, da so ga zasliševali, mučili, ubili in na koncu razkosali.