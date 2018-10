Po hišnih preiskavah pri Jean-Lucu Mélenchonu doma in v uradih njegove stranke (zaradi zlorabe sredstev v evropskem parlamentu in finančnih nepravilnosti v lanski volilni kampanji) je Mediapart, ugleden spletni portal, namenjen raziskovalnemu novinarstvu, razkril še njegovo razmerje s Sophio Chikirou, ki ji je kot glavni piarovki v njegovi lanski volilni kampanji omogočil osebno bogatenje. Pri računih za državo, ki naj bi vrnila porabljeni denar, je namreč napisala veliko večje vsote, kot so bili dejanski stroški. Afera je toliko bolj problematična, ker njegova stranka Nepokorjena Francija (La France insoumise) rada razkrinkava direktorje, ki omogočajo bogatenje svojih podrejenih.

Še septembra je Nepokorjena Francija v anketah napredovala, zdelo se je celo, da se ji bo priključilo levo krilo socialistov, in Macron je od poletja vse šibkejši. Zdaj pa se je Mélenchonu, ki velja za enega največjih izobražencev in najboljših govornikov med francoskimi politiki, vse podrlo, k čemur je tudi sam veliko prispeval, kot da bi se ustrašil zmage na evropskih volitvah maja 2019.

Žaljenje novinarke Oblasti je sicer obtožil »politične agresije« proti sebi in zahteval »takojšnjo ustavitev preiskave«, Mediapartu, ki naj bi se vtikal v njegovo zasebno življenje, očital »sramotno početje«, Chikiroujevi, ki naj bi bila »grešni kozel«, pa izrazil »popolno zaupanje«. Trdi, da gre za poskus »destabilizacije« njega in njegove stranke s strani predsednika Macrona. Ko pa mu je novinarka iz Toulousa hotela očitati, da je bilo zanj vse v redu s sodstvom, policijo in mediji, dokler sta bila zaradi podobnih reči v preiskavi François Fillon in Marine Le Pen, jo je jezni Mélenchon zaničljivo prekinil s tem, da je oponašal njeno narečje iz Toulousa, nato pa dodal: »Nisem vas dobro razumel. Vaš nivo presega moje zmožnosti.« Nato se je obrnil k drugim novinarjem: «Ima še kdo kakšno vprašanje, če je možno v francoščini?« Tako obnašanje vsekakor ne pritiče nekomu, ki bi rad utelešal ljudstvo proti eliti. Pozneje se je Mélenchon novinarki opravičil.

Bil bi nad zakoni Njegova jeza, ko je v torek ob 7.00 zjutraj še ves zaspan v svojem stanovanju snemal preiskovalce, se je morda sprva zdela uspešen politični marketing na facebooku. Toda potem je že v uradu svoje stranke pretiraval s svojo fizično agresivnostjo proti tožilcu in z napadi na medije. Nekateri komentatorji se sprašujejo, kako lahko stremi k temu, da bi postal predsednik, ki med drugim odloča o uporabi jedrskega orožja, če pa ne zna obvladati jeze. Poleg tega je med njim in njegovo sicer veliko politično nasprotnico Marine Le Pen, ki je kot on v preiskavi zaradi fiktivnega zaposlovanja strankarskih ljudi kot asistentov evropskih poslancev, na trenutke prišlo do izražanja medsebojnih simpatij, ker se imata oba za žrtev politične zlorabe sodstva in policije ter medijske gonje. Navsezadnje tudi zaradi tega, ker z nekaterimi svojimi odzivi daje Mélenchon vedeti, da je nad običajnimi državljani (»Republika, to sem jaz!«) in nad zakoni, je zdaj proti njemu ne le 76 odstotkov Francozov, ampak celo več kot polovica od 19,6 odstotka volilcev, ki so zanj glasovali na predsedniških volitvah aprila 2017. Celo v delu njegove stranke Nepokorjena Francija nastaja upor proti njemu. »V volilni kampanji Nepokorne Francije sem sodeloval prostovoljno in sem ogorčen, ko vidim, koliko je Chicouroujeva zaslužila na mesec,« je na primer dejal eden od zdaj že nekdanjih Mélenchonovih privržencev.