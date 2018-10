Macron in Plenković sta v izjavi za medije po srečanju izpostavila, da imata veliko skupnih strateških in dvostranskih interesov, je poročala hrvaška radio televizija (HRT). Kot so dodali, je Plenković izrazil zadovoljstvo, ker Francija podpira hrvaško članstvo v schengnu.

Francoski predsednik je po srečanju s Plenkovićem napovedal, da bo sprejel povabilo svojega gosta in bo prihodnje leto obiskal Hrvaško.

»Zelo sem zadovoljen z današnjim pogovorom s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, s katerim imava podobne poglede na številna evropska vprašanja in sorodna stališča glede razmer v jugovzhodni Evropi,« je zapisal Plenković na družbene omrežju twitter.

Très heureux de mes échanges avec le président français @EmmanuelMacron avec lequel nous avons une grande convergence de vues sur les dossiers européens et l’Europe du Sud-est. pic.twitter.com/L4uaEFiiqF — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 16, 2018

Hrvaški premier pričakuje, da bo njegov obisk v Franciji izboljšal gospodarske odnose med državama in okrepil kulturne povezave. Med drugim je izpostavil, da vrednost blagovne menjave med državama znaša približno milijardo evrov, ter da je Francija v preteklih 25 letih vložila na Hrvaškem prav tako približno milijardo evrov.

Plenković se je danes udeležil srečanja podjetnikov Francije in Hrvaškem in na univerzi Sorbona imel predavanje o Hrvaški in prihodnosti EU, so zapisali na spletni strani hrvaške vlade. Obisk bo sklenil zvečer z odprtjem razstave hrvaškega fotografa in potopisca Davorja Rostuharja.