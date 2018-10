Občina Ankaran je nastala zaradi želje prebivalcev po sodelovanju pri skladnem razvoju, varovanju naravne pestrosti in zmanjšanju načrtov po urbanizaciji. Poleg tega podpirajo cilj ministrstva ter nevladnih organizacij, okoljskih strokovnjakov in vse več prebivalcev, da Slovenija v celoti ukine uporabo plastičnih vrečk. Zaradi lege vzdolž morske obale so v Ankaranu posebej naklonjeni opustitvi plastičnih vrečk ter omejevanju te vrste embalaže zaradi negativnih vplivov nerazgradljive plastike na morje in burje, ki lahko te odpadke odnese v morje, so na občini v sporočilu za javnost navedli razloge za svojo pobudo.

»Ankarančani vidijo priložnost svoje občine in države v dolgoročno vzdržnem razvoju, ki spoštuje naravne danosti. V ospredje ga postavljajo tudi državne razvojne strategije ter usmeritve EU. Enotna podpora občinskih svetnikov Krajinskemu parku Debeli rtič, podpisane zaveze občanov za varovanje njegovih vrednot ter glasovanje za izbor idejnih rešitev za občinske simbole kažejo veliko željo Ankarančanov in širše javnosti, da se Ankaranski polotok po desetletjih zanemarjanja začenja razumno urejati tudi ob spoštovanju tu živečih ljudi in narave. Dobro bi bilo, da država temu prisluhne,« so ob tem povzeli besede župana Gregorja Strmčnika.