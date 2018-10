Plastična embalaža nam je olajšala vsakodnevno življenje, a ima dolgoročno smrtonosen vpliv na okolje. Pred meseci je britanski potapljač s posnetkom morja na Baliju opozarjal na vse hujše posledice onesnaževanja morij s plastiko, v katero se zapletajo živali. Po najbolj črnogledih napovedih in zdajšnji stopnji kopičenja odpadkov bo leta 2050 v morju več odpadkov kot pa rib, plastika pa je že zdaj močno pritona v prehranjevalni verigi.

Obenem je to material, ki se ga je izredno težko znebiti, saj se razgradi šele po več stoletjih, zato je potrebna zavestna odločitev, da jo bomo uporabljali manj. Zato zavihajmo rokave in še danes sprejmimo ukrepe, ki na nas ne bodo imeli velikega učinka, na prihodnost sveta pa.

Vrečke iz blaga ali papirja Brezplačne plastične nosilne vrečke bodo od začetka prihodnjega leta prepovedane na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov. Nekatere trgovske verige tudi pri nas so jih že predčasno umaknile s svojih blagajn ter jih nadomestile z vrečkami iz papirja ali blaga. Tudi sami lahko na tem področju naredite marsikaj – tudi če uporabljate plastične vrečke, ni nujno, da morate vedno kupiti novo. Večkrat uporabite isto, ali pa se odločite za takšno iz blaga, mrežo ali pa cekar.

Steklenica za vodo Glede na to, da imamo v Sloveniji skoraj najbolj čisto in okusno pitno vodo na svetu, je kupovanje plastenk z vodo metanje denarja proč. Najcenejša in okolju najbolj prijazna možnost je, da si kupite steklenico, ali pa kakšno drugo posodo, v katero si lahko natočite vodo. V službi lahko tako imate pri roki vedno steklen kozarec, voda pa ne bo nič manj okusna, tudi če jo spijete v skodelici.

Papirnate slamice Tudi na pobudo strank so številni ljubljanski lokali v zadnjih mesecih plastične slamice zamenjali s papirnatimi. V lokalih, kjer še niso na voljo, lahko pijačo popijete brez slamice, še ena od možnosti pa je steklena za večkratno uporabo. Je pa malo verjetno, da jo boste res povsod nosili s seboj.

Kovinski jedilni pribor Prav nobene potrebe ni po plastičnem jedilnem priboru. V službi imejte kovinskega in zelo veliko boste naredili za okolje. Res je, da boste morali vilice, nož ali žlico oprati, a to verjetno ni preveč hud napor po kosilu.

Malico prinesimo s seboj Še korak naprej pa storimo, če si malico večer prej skuhamo sami in jo nato v kovinski posodi prinesemo v službo. To je tudi za vaš želodec najbolj zdrava možnost prehranjevanja. S solatami, ki so pripravljene že v naprej, namreč vsakič »pridelamo« dodaten plastični odpadek.

Plenice iz blaga Moderni in ekološko osveščeni starši že nekaj časa uporabljajo plenice iz blaga, ki se jih po uporabi opere. Res je celotna zadeva malce smrdeča in umazana, a imejte v mislih, da odvržene plenice za enkratno uporabo za razgradnjo potrebujejo kar 500 let.