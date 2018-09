Partnerstvo naj bi povezalo vlade in druge deležnike v obmorskih državah, ki se spopadajo z odpadno plastiko. Ambiciozne zaveze želi prevesti v konkretne ukrepe in pokazati, kako lahko podjetja, skupnosti in vlade preoblikujejo globalno gospodarstvo, ki deluje po načelu vzemi-naredi-odvrzi, v krožnega.

V prvi vrsti sta partnerstvo podprli kanadska in britanska vlada ter več podjetij, med njimi Coca-Cola, Dow Chemical in PepsiCo.

Prvo sodelovanje z Indonezijo Za prvo državo, s katero nameravajo sodelovati, so izbrali Indonezijo. Indonezijska vlada se sooča z velikim problemom plastičnih odpadkov in namerava njihovo količino v prihodnjih sedmih letih zmanjšati za 70 odstotkov. »Indonezija se lahko pohvali z eno od največjih morskih biodiverzitet na svetu, kar podpira ribištvo, zagotavlja prehransko varnost milijonom in poganja turizem,« je pojasnil indonezijski minister za pomorske zadeve Luhut B. Pandjaitan. »Vsi potrebujemo zdrav ocean, zato smo postavili ambiciozne nacionalne cilje za spopad s plastičnimi odpadki. Z mobilizacijo javne, zasebne podpore in podpore skupnosti ter pospešitvijo inovacij, na primer na področju biorazgradljivih materialov, lahko spodbujamo krožno gospodarstvo in premagamo onesnaževanje s plastiko,« je dodal. V prihodnjih mesecih bo partnerstvo stopilo še v sodelovanje z dvema obmorskima državama, eno v Zahodni Afriki in eno majhno otoško državo. Za kateri državi gre, še ne razkrivajo.