Kot poroča spletni Spiegel, je Story med drugim režiral film Fantastični štirje, ki je bil posnet po seriji Marvelovih stripov. Poleti 2019 pa v ameriške kinematografe prihaja njegov film Shaft, v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Samuel L. Jackson in Jessie T. Usher.

Risanko Tom & Jerry sta leta 1940 ustvarila William Hanna & Joseph Barbera za Metro-Goldwyn-Mayer. Govori o večnem rivalstvu med mačkom Tomom in miškom Jerryjem. Hanna in Barbera sta do leta 1958 napisala in režirala 114 risank Tom & Jerry, sedem epizod je bilo nagrajenih z oskarjem.

Danes maček Tom in mišek Jerry veljata za sestavni del popularne kulture. Leta 1992 je na velika platna prišel animirani film Tom & Jerry.