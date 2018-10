Ameriški časnik New York Times je v torek poročal, da veliko indicev glede odgovornosti za izginotje savdskega oporečnika in kritika režima vodi k savdskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu. Izmed osumljencev, ki jih je identificirala Turčija, naj bi bil eden pogost spremljevalec princa. Še trije naj bi bili v skupini njegovega osebnega varovanja, peti pa naj bi bil pomemben savdski forenzik, je navedel časnik.

To bi lahko omajalo trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da mu je savdski kralj Salman ostro zanikal vedenje o tem, kdo naj bi bil odgovoren za izginotje Hašokdžija, in da naj bi novinarja ubili morilci, ki so delali na lastno pest.

Hašokdži je izginil 2. oktobra, potem ko je obiskal savdski konzulat v Istanbulu, kjer je želel urediti dokumente za svojo skorajšnjo poroko. Savdska Arabija trdi, da je prostore konzulata tudi zapustil, a za to ni nobenih dokazov in turška policija vztraja, da se to ni zgodilo.

Turške oblasti menijo, da je Hašokdžija ubila skupina 15 moških, ki so jih iz Rijada posebej s to nalogo poslali v Istanbul.