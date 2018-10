Na odseku Drenikove ulice pri križišču z Verovškovo ulico bo do predvidoma 10. decembra zaradi gradbenih del oviran promet. Zavijanje levo z Drenikove ulice na Verovškovo prav tako ne bo mogoče, so sporočili z Mestne občine Ljubljana, kjer so potrdili, da gre v omenjeni ulici za gradbene posege v okviru urejanja novih peščevih in kolesarskih površin v Drenikovi ulici. Uporabnike javnega potniškega prometa na občini opozarjajo, da bo zaradi gradbenih posegov avtobusno postajališče v smeri proti Šiški premaknjeno 150 metrov proti Celovški cesti.

