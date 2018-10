Ureditev Drenikove ulice na odseku, kjer trenutno ni površin za kolesarje, med drugim predvideva dvignjen prostor za kolesarje in pešce. Kot so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL), bodo razširili pločnike, tako da bo na njih več prostora za pešce in kolesarje, ki si bodo po prenovi delili skupno površino. Vozne pasove bodo nekoliko zožili, zato da bodo površine za pešce in kolesarje razširjene na 2,5 metra.

Poleg prenove ulice, ki predstavlja del diagonalne prometne povezave med Bežigradom in Šiško, ter ureditve površin za kolesarje in pešce bo Energetika Ljubljana izvedla tudi prenova plinovodnega in vročevodnega omrežja med Maurerjevo ulico in Celovško cesto.