Boris Dežulović: Kaj pa Slovenci vedo!

Stoletja se je v Dalmaciji olivno proizvajalo iz plodov, ki so jih, zrele in črne, pobrali pozno jeseni, potem pa so vsaj dva tedna ležali v morski vodi. Prvih nekaj sto let so olive pustili v morju, ker je bila kapaciteta kamnitih družinskih mlinov premajhna in tone pobranih plodov bi zgnile, preden bi prišle pod kamnito kolo.