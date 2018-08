Boris Dežulović: Skrivnosti svetovne ekonomije

Časopisni kolumnisti, že davno jim je dal definicijo moj brat Predrag Lucić, so tista vrsta ljudi, ki vse vedo, a ničesar ne razumejo. Pod magično oznako »družbeni fenomeni« imamo bianco licenco, da pišemo o vsem, od politike, športa in kulture do bolezni oliv in gentrifikacije srednjeevropskih mest.