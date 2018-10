Boris Dežulović: Fantom svobode

Treba je oditi deset tisoč kilometrov proti zahodu, pristati v New Yorku, iti na podzemno železnico in izstopiti na Peti aveniji, potem pa se sprehoditi do slavne MoME, Muzeja moderne umetnosti, da bi tam, pri vhodu na razstavo Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia 1948–1980, videli kulten plastični kiosk K-67 ljubljanskega oblikovalca Saše Mächtiga, kakršnega je bilo mogoče pred petdesetimi leti videti na ulicah vseh jugoslovanskih mest, danes pa samo še zdavnaj zavrženega po prašnem grmovju v zapuščenih predmestjih.