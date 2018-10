Volvo, ki je v francoski lasti, je doslej prostovoljno že vpoklical 23.000 od 96.000 vozil, na katerih naj bi bila nameščena sporna programska oprema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek so v Volvu sicer začeli s preiskavo domnevnih nepravilnosti. Sumijo, da je naprava za prirejanje izpustov tako kot v Volkswagnovem primeru med testiranji prikazovala nižje vrednosti izpustov kot pri vožnji v realnem okolju.

Pri Oplu, ki je od marca lani v lasti francoskega proizvajalca PSA Peugeot Citroen, so zagotovili, da v celoti sodelujejo z oblastmi. Znova so poudarili, da vsa njihova vozila ustrezajo zakonodaji. Glede odkrite naprave so zatrdili, da gre za tehnologijo, nujno za zaščito motorjev in njihovih delov.

Afera z goljufanjem na testih izpušnih plinov je izbruhnila po tistem, ko je nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen septembra 2015 priznal, da so v 11 milijonov vozil po vsem svetu vgradili programsko opremo, ki je na testih prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov. Reševanje te zagate je Volkswagen stalo že več deset milijard evrov. Preiskovalci so po izbruhu afere obiskali tudi nekaj drugih avtomobilskih proizvajalcev, med drugim Daimler ter Volkswagnovi hčerinski družbi Audi in Porsche.