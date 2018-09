Mula je mešanica med oslom in konjem ter je posledično žilava, vzdržljiva in odporna. Stoično prenaša vročino in mraz. Živi dlje kot konj, je manj samosvoja, bolj inteligentna in hitrejša od oslov. Med živalmi je zmagovalka, ko beseda nanese na prevoz tovora. »Mule« so tudi del avtomobilske industrije, le da imajo namesto nog kolesa. Svojo »mulo« imajo pri Oplu. Če smo natančnejši, imajo dve, katerih poslanstvo pa se razlikuje: ena je namenjena prevozu potnikov in njihove prtljage, druga zgolj prevozu tovora. Da bi ju zamenjali, ni mogoče, saj combo life že na prvi pogled deluje podoben družinskemu avtomobilu, combo pa dostavniku. Nas je zanimala predvsem družinska različica, ki se lahko pohvali, da je na cesti že peta generacija. Zakaj bi jo v bogati ponudbi konkurenčnih znamk kdo izbral?

Razvojniki iz Rüsselsheima kot odgovor ponujajo možnost personifikacije. Tako pri dolžini, prostornini prtljažnika kot tudi številu potnikov. Dejansko je combo life pisan na kožo vsem tistim, ki se vsak dan ubadajo z vprašanjem, kam z vso kramo ter kako svoje otroke hitro in varno peljati v šolo ali na izlet. Ali se boste odločili za dolžinsko mero 4,4 ali 4,75 metra, je odvisno predvsem od tega, koliko članov šteje vaša družina (ponujajo do sedem sedežev) in kako visoke so vaše zahteve glede prtljažne luknje. Ta lahko že v osnovi pogoltne od 597 do 850 litrov, kar prevedeno v resnično življenje pomeni nadpovprečno. Družinski oče bo vesel, ko se mu pred daljšo potjo ne bo treba kregati z ženo, da vse te krame vendarle ne potrebujejo. Pri čemer velja, da combo life prtljago golta še hitreje kot zgoraj podpisani zrele jagode.

Toda combo life ni zgolj prostoren družinski enoprostorec. S poklopljenimi zadnjimi sedeži se hitro prelevi v manjše dostavno vozilo, prtljažna luknja pa postane resnično ogromna, saj gre vanjo od 2126 do 2693 litrskih plastenk vode. Dobro, toliko vode ne boste potrebovali, razen če vas bo pot zapeljala v puščavo. Pravzaprav nam je v avtu marsikaj ugajalo. Velja omeniti zadnja drsna vrata na obeh straneh (škoda, da ne premorejo pomoči elektrike), kar močno olajša dostop do zadnje klopi, nekaj posebnega je tudi 36-litrski zaboj za shranjevanje nad zadnjo polico v prtljažniku, ki pa ne ovira pogleda nazaj s pomočjo vzvratnega ogledala. Tudi sicer je različnih predalov veliko. Fino, da snovalci niso pozabili, da tudi voznik potrebuje priročna odlagalna mesta. Če pa se vam bo, ko boste zasedli mesto za volanskim obročem, zdelo, da ste to nekje že videli, niste brcnili v temo. Določeni elementi v notranjosti so namreč povzeti po koncernskem bratu citroënu berlingu.

Poln življenja je in za nameček še pameten, morebiti bi ga zato kdo razglasil celo za piflarja, saj petice dobiva kot za stavo. Toda njegovo pamet bodo uporabniki v svetu avtomobilizma znali ceniti. Ponuja namreč opozorilo na nevarnost naleta z zaznavanjem pešcev in samodejnim zaviranjem v sili ter naprej usmerjeno kamero (s 180-stopinjskim kotom), ki pomaga pri prepoznavanju prometnih znakov, žal pa samodejno ne prilagodi predpisane hitrosti, čeprav premore pametni tempomat, ki ohranja varnostno razdaljo ter sam zavira in pospešuje, zanimiv je tudi parkirni pomočnik, ki avto varno zapelje v pristan. Škoda je le, da v množici ne opozori nase tudi s privlačnim zunanjim videzom, ki je povprečen. A biti lep in pameten hkrati uspeva le redkim.

Konjenica, ki je na voljo, je samo potrditev, da je avto namenjen družinskim poglavarjem, ki bolj kot visoke zmogljivosti cenijo udobno in tudi (dokaj) varčno vožnjo. Motorjev je pet, po dva bencinska (110 in 130 konjev moči) in trije dizelski (75, 100 in 130 KM). Vozili smo najmočnejšega dizelskega, ki je nekaj posebnega tudi zavoljo 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, položaj pa mu nastavljamo z vrtljivim gumbom; podobno rešitev ponujajo nekateri jaguarji, land roverji in novi ford focus. Daljša različica s sedmimi sedeži se zdi zanimiva izbira, toliko bolj, ker se vam ni treba pisati Pegan ali Petkovšek in poznavanje gimnastičnih prvin ni potrebno, da bi svojo ritko namestili na vzdolžno pomična šesti in sedmi sedež. Tudi odrasla bosta zadaj sedela presenetljivo udobno, a ima ta zasnova tudi slabost – omejeno velik prtljažnik. Ali natančneje: šesti in sedmi sedež (nista ravno lahka) je treba odstraniti, da je prtljažnik sploh vreden svojega imena, alternativa pa je improvizacija in zlaganje prtljage nad sedeže in ob njih. Na hitro še o dostavniku. Sedežne razporeditve so tri (2, 3 ali 5), vanj je mogoče zložiti dve evropaleti, za 1000 kilogramov tovora ali 4400 litrskih plastenk, največja dolžina nakladalnega prostora pa je 3,44 metra.

Combo life bo na slovenske ceste zapeljal oktobra, hkrati bo naprodaj tudi dostavnik combo. Cene so še neznanka, v Nemčiji se začenjajo pri 20 evrskih tisočakih.