Kdor se bo naslednje leto namenil v Frankfurt, Stuttgart ali Hamburg, mora računati s kaznijo, če se bo na mestno območje zapeljal z nekaj let starim dizelskim avtomobilom. Omenjena tri nemška mesta so namreč med prvimi s seznama za zdaj 65, v katerih je zrak bolj ali manj nenehno čezmerno onesnažen z dušikovim dioksidom, ki so se odločila za prepoved vožnje dizelskih avtomobilov s katalizatorji pete ali še starejših generacij. Slovencem najbližji bavarski München, kjer je zrak v tem pogledu najbolj onesnažen, Köln, Düsseldorf, Kiel, Darmstadt, Bochum, Ludwigsburg, Mainz, Essen in druga mesta utegnejo s podobnimi prepovedmi slediti že leta 2020, še zlasti, če se bo izkazalo, da je mogoče v vozilih s katalizatorji pete generacije te nadomestiti z bistveno učinkovitejšimi novejšimi tehnologijami (po normi 6d) in da bo stroške za to nadgradnjo pretežno oziroma v celoti prevzela avtomobilska industrija.

Odhod šefa Audija Pogajanja strank berlinske vladne koalicije o tem, ali naj vlada nemškim proizvajalcem avtomobilov zapove, da prevzamejo vse stroške nadgradnje z novimi katalizatorji, so v noči na torek trajala do zgodnjih jutranjih ur. Medtem ko je okoljsko ministrstvo pod vodstvom socialdemokratske ministrice Svenje Schulze ob podpori kanclerke Angele Merkel zagovarjalo takšno rešitev na ravni celotne države, ji je krščanskosocialni minister za promet Andreas Scheuer nasprotoval in v skladu s stališči avtomobilske industrije menil, da bi bilo dovolj, če bi proizvajalci ponudili dovolj visoke premije oziroma popuste pri zamenjavi starejših z novimi dizelskimi avtomobili. A ta kampanja pred dvema letoma stopnje onesnaženosti zraka v največjih nemških mestih ni bistveno znižala, tudi programske nadgradnje niso imele pričakovanega učinka, povrhu vsega pa so v tem času na dan prišli še nekateri drugi triki, ki jih je največja evropska avtomobilska industrija uporabljala za to, da je v testnih ciklih umetno zniževala tako porabo kot onesnaženost izpuha. Prav danes je tako nadzorni svet Volkswagna »sporazumno« odslovil dolgoletnega predsednika uprave Audija in člana uprave koncerna VW Ruperta Stadlerja, junija letos pridržanega zaradi preiskave ozadja teh prevar. Volkswagen je bil pred koalicijskimi pogajanji tudi edini izmed štirih velikih (poleg njega še BMW, Daimler, Opel), ki je dal vedeti, da bi prevzel do štiri petine stroškov zamenjave katalizatorjev, a le, če bodo tako storili vsi proizvajalci.

Kompromis brez krčmarja Koaliciji se je kompromis, ki ga nevladne okoljske organizacije ostro kritizirajo kot nezadostnega, posrečilo najti tako, da bo dolžnost nadgradnje dizelskih motorjev doletela proizvajalce le v primerih, ko bo lastnik vozila z območja mesta, v katerem veljajo oziroma mu grozijo prepovedi (izrecno je omenjenih 14 mest), oziroma v primeru, ko se mora zaradi službe ali opravljanja poklica od drugod nujno voziti v mesto s prepovedjo. Poleg tega naj bi bilo starejši katalizator s katalizatorjem SCR (vključno z rezervoarjem in sistemom za vbrizgavanje tekočine adblue) obvezno zamenjati le, če lastnik vozila ne bi sprejel ponujenega popusta za novo vozilo (višina tega naj bi bila določena kasneje, verjetno pa bo znašala od pet do deset tisoč evrov) oziroma rabljeno s katalizatorjem SCR. Država naj bi z denarjem davkoplačevalcev večinsko sofinancirala le nakup vozil samostojnih podjetnikov in kurirskih služb, skupni stroški tega pa še niso znani. BMW, Daimler in Opel za zdaj tudi po objavi koalicijskega kompromisa stališča o zamenjavi katalizatorjev niso spremenili, češ da rešitve tehnično niso preizkušene in homologirane, postopki pa bi lahko trajali vse leto. Več dobre volje je konec prejšnjega tedna pokazal švedski Volvo v kitajski lasti, ki je, čeprav je že objavil konec razvoja dizelskih motorjev, skupaj z nemškim dobaviteljem sistema vložil zahtevo za homologacijo tovrstne nadgradnje za svoja vozila na nemškem trgu. Francoski Renault pa je danes napovedal, da bo za zamenjavo svojih starejših dizlov z novimi na nemškem trgu ponudil 10.000 evrov popusta.