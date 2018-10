Po številnih zapletih v zadnjem desetletju, ko je že kazalo, da bo edino večje dolenjsko-belokranjsko smučišče Gače dokončno ugasnilo, saj pravega interesa za razvoj smučišča pri lastnikih ni bilo, so Gače lani prevzeli smučarski zanesenjaki iz Novega mesta in okolice ter pljunili v roke. Kljub pomanjkanju denarja in časa za resnejšo sanacijo smučišča, ki leži na 945 metrih nadmorske višine, jim je lansko zimo uspelo izpeljati 48 smučarskih dni, tri vlečnice pa so prepeljale 16.000 smučarjev. Za prihodnjo sezono napovedujejo številne novosti in si želijo vsaj 20.000 smučarjev. Začetek sezone napovedujejo za sredino decembra, ko bo smučarjem na voljo vseh osem kilometrov prog, obratovale naj bi vse štiri vlečnice razen sedežnice, ki naj bi jo usposobili prihodnje leto.

Kupili 15 novih snežnih topov

»Od zaključka lanske sezone do danes ni bilo dneva, da z ekipo ne bi bili na Gačah in delali,« pravi Borut Koprivnik, vodja smučišča in direktor podjetja Gače. Izvedli so obsežna sanacijska dela na žičnicah, teptalnikih in drugih strojih, razširili proge in vlečne poti, podrli nekaj dreves ter startno in ciljno hišico, ki že desetletje nista bili v uporabi. Servisirali so teptalnike in pri dveh zamenjali gosenice, stare motorne sani zamenjali z novimi, imajo pa rezerviranih tudi že nekaj datumov za smučarske tekme dolenjskih podjetij.

Letos so izpeljali obsežno naložbo v zasneževanje, kupili so 15 novih topov, vrednih dobrih 300.000 evrov. Prek razpisa so od Fundacije za šport že prejeli 16.000 evrov sofinancerskih sredstev, iz programov za razvoj podeželja pa pričakujejo okoli 100.000 evrov. »Skupaj bomo tako imeli 20 topov. Z njimi bomo lahko v enem tednu ob primernih vremenskih razmerah zasnežili celo progo B in del proge A. Gre za topove slovenskega proizvajalca in veljajo za ene boljših topov v svetovnem merilu. Na Gačah žal nimamo nizkih temperatur, v povprečju namerimo minus 3 stopinje Celzija, kupljeni topovi pa delajo že pri minus 1,5 stopinje, in to je za nas najpomembneje.« Koprivnik obljublja tudi boljšo urejenost in označenost tekaških prog, katerih uporaba bo sicer brezplačna, bodo pa zbirali prostovoljne prispevke. Obeta se boljša gostinska ponudba s koncerti in raznimi dogodki ob koncih tedna, v prihodnjih sezonah pa napoveduje tudi nočno smuko.