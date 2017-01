Ko so temperature sredi decembra končno padle na primernih nekaj stopinj pod ničlo, so začeli delati sneži topovi v Smučarskem centru Bela oziroma na Gačah, kot pravijo domačini, a veselje ni trajalo dolgo. Otoplilo se je, topovi so obmirovali. A v tednu tik pred božičnimi prazniki so si na Gačah (spet) oddahnili. »Temperature so padle, tako da je bilo zasneževanje mogoče dan in noč,« je bila zadovoljna županja Semiča Polona Kambič.

Otroška smučarska proga Medo je tako v prvih počitniških dneh že sprejela male smučarje, odprli so tudi spodnji del tako imenovane proge B oziroma vlečnice Gače. Kot nam je povedal Igor Rupnik iz podjetja Smuk, so do včeraj našteli že dvanajst smučarskih dni, kar je lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Na Gačah je tako med prazniki smučalo tudi do 180 ljudi na dan, skupaj pa okrog 2000 ljubiteljev zimskih radosti. »Zdaj za dva, morda tri dni zapiramo smučišče, da bomo zasnežili celotno progo B oziroma vlečnico Gače. Če bodo temperature zdržale, bomo skušali pripraviti tudi progo Gače Bis,« je dejal Rupnik. V petek naj bi tako smučišče spet odprli.

Sodelujejo vse dolenjske in belokranjske občine Edino večje dolenjsko-belokranjsko smučišče je zadnje desetletje upravljala semiška Iskra, ki pa je v letu 2015 zaprla podjetje Iskra Turizem in se odločila, da se tudi s smučiščem ne bo več ukvarjala. Tako so se Gače znašle na trgu, nekaj topov je družba že prodala, nato pa je občini Semič vendarle uspelo najti vlagatelja. Skupaj z ljubljanskim podjetjem Smuk, ki že upravlja smučišče Macesnovec pri Ratečah, je za 280.000 evrov odkupila objekte in naprave na smučišču in s tem Gače, ki so prejšnjo zimo mirovale, najverjetneje rešila pred razprodajo po delih. Kupnina naj bi bila sicer v celoti poplačana do leta 2018. Občina bo tako za 100.000 evrov postala lastnica vodovodnega omrežja in dveh transformatorskih postaj, podjetje Smuk pa bo po plačilu 180.000 evrov lastnik vlečnic, sedežnice, gostinskega objekta ter vseh drugih naprav in opreme. Do takrat imata po pogodbi oba lastnika smučišče in naprave v posesti ter pravico, da pripravita vse potrebno za zagon smučišča, kar se je zadnje dni lanskega leta tudi zgodilo. Pri stroških za vzdrževanje in pridobitev novih obratovalnih dovoljenj, ocenjenih na 140.000 evrov, naj bi pomagalo še vseh petnajst dolenjskih in belokranjskih občin in zagotovilo polovico te vsote. Po besedah Kambičeve so svoj del obveznosti do sredine decembra izpolnile vse občine, razen novomeške, ki naj bi pomagala z nakupom smučarskih vozovnic v višini 17.000 evrov. V zadnjih decembrskih dneh so svojo obveznost vendarle izpolnili tudi Novomeščani. »Smučarske vozovnice bomo prek razpisov po simbolični ceni ponudili šolam,« so nam povedali na novomeški občini.